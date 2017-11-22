Зима в ноябре: Крым опять зальет дождями и завалит снегом

В Симферополе будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются сильные осадки (мокрый снег, снег), на дорогах гололедица, днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью столбики термометров покажут —2…0 градусов, днем — +4…+6.

Погодные условия начали ухудшаться в Крыму в понедельник: местами в регионе прошли сильные дожди, сопровождаемые штормовым ветром. Уже во вторник они сменились в некоторых регионах полуострова снегом, а температура воздуха резко понизилась. Из-за непогоды оказалось затруднено движение транспорта и произошли аварийные отключения света в некоторых населенных пунктах. Кроме того, шторм стал причиной остановки работы Керченской паромной переправы.