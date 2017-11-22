Зима в ноябре: Крым опять зальет дождями и завалит снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются местами дожди, мокрый снег и гололедица, в горах — снег и туман. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются местами дожди, мокрый снег и гололедица, в горах — снег и туман. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
Температура воздуха днем составит +1…+6 градусов, ночью — от —1 до —6. Сила
В Симферополе будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются сильные осадки (мокрый снег, снег), на дорогах гололедица, днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью столбики термометров покажут —2…0 градусов, днем — +4…+6.
В Севастополе в среду переменная облачность. Ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью — +3…+5 градусов, днем — +5…+7.
Погодные условия начали ухудшаться в Крыму в понедельник: местами в регионе прошли сильные дожди, сопровождаемые штормовым ветром. Уже во вторник они сменились в некоторых регионах полуострова снегом, а температура воздуха резко понизилась.
По прогнозам синоптиков, холодная и снежная погода сохранится в Крыму до конца недели.