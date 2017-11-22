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09:37 (мск), источник: РИА Крым

Зима в ноябре: Крым опять зальет дождями и завалит снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются местами дожди, мокрый снег и гололедица, в горах — снег и туман. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит +1…+6 градусов, ночью — от —1 до —6. Сила северо-западного ветра — 8−13 м/с.

В Симферополе будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются сильные осадки (мокрый снег, снег), на дорогах гололедица, днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью столбики термометров покажут —2…0 градусов, днем — +4…+6.

В Севастополе в среду переменная облачность. Ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью — +3…+5 градусов, днем — +5…+7.

Погодные условия начали ухудшаться в Крыму в понедельник: местами в регионе прошли сильные дожди, сопровождаемые штормовым ветром. Уже во вторник они сменились в некоторых регионах полуострова снегом, а температура воздуха резко понизилась. Из-за непогоды оказалось затруднено движение транспорта и произошли аварийные отключения света в некоторых населенных пунктах. Кроме того, шторм стал причиной остановки работы Керченской паромной переправы.

По прогнозам синоптиков, холодная и снежная погода сохранится в Крыму до конца недели.

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