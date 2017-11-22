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09:25 (мск), источник: dostup1.ru

Большой холод пока не угрожает Среднему и Южному Уралу — синоптики

Самый теплый ноябрь наблюдался на Урале в 2008 году, оттепели тогда отмечались еще и на первой неделе декабря.

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Усиление морозов на Среднем и Южном Урале в предстоящие дни не ожидается, циклоны и атмосферные фронты будут обходить регион стороной — такой прогноз опубликовали синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Предзимье в этом году непривычно мягкое, без резких колебаний температуры и снежных циклонов. Регулярные оттепели то и дело норовят разрушить небольшой снежный покров. Средняя температура воздуха во второй десятидневке ноября составила всего ноль-минус три градуса вместо привычных минус шести-восьми», — говорится в сообщении Уральского УГМС.

Снег высотой 3−10 см лежит в большинстве районов Свердловской области и Пермского края, в Челябинской и Курганской областях земля обнажена, усиление мороза сейчас в этих территориях было бы губительным для озимых культур.

«Пока большой холод не угрожает Среднему и Южному Уралу. Ситуация в ближайший период изменится мало: атмосферное давление останется несколько повышенным, а циклоны и атмосферные фронты будут обходить стороной. В предстоящие выходные дни, 25—26 ноября, температура понизится на пять-семь градусов, значительного снега не ожидается», — утверждают специалисты.

Теплая погода в настоящее время удерживается на обширной территории Европы, что обусловлено преобладающим воздействием воздушных масс, выносимых с Атлантики, периодически — с причерноморского региона и Малой Азии. В Сибири, особенно в ее северной половине, напротив, зима давно укрепилась. Морозная погода стоит и на самом севере Уральского ФО. Температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе — ниже минус 20 градусов.

Самый теплый ноябрь наблюдался на Урале в 2008 году, оттепели тогда отмечались еще и на первой неделе декабря.

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