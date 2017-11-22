Большой холод пока не угрожает Среднему и Южному Уралу — синоптики
Самый теплый ноябрь наблюдался на Урале в 2008 году, оттепели тогда отмечались еще и на первой неделе декабря.
Самый теплый ноябрь наблюдался на Урале в 2008 году, оттепели тогда отмечались еще и на первой неделе декабря.
Усиление морозов на Среднем и Южном Урале в предстоящие дни не ожидается, циклоны и атмосферные фронты будут обходить регион стороной — такой прогноз опубликовали синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Предзимье в этом году непривычно мягкое, без резких колебаний температуры и снежных циклонов. Регулярные оттепели то и дело норовят разрушить небольшой снежный покров. Средняя температура воздуха во второй десятидневке ноября составила всего
Снег высотой 3−10 см лежит в большинстве районов Свердловской области и Пермского края, в Челябинской и Курганской областях земля обнажена, усиление мороза сейчас в этих территориях было бы губительным для озимых культур.
«Пока большой холод не угрожает Среднему и Южному Уралу. Ситуация в ближайший период изменится мало: атмосферное давление останется несколько повышенным, а циклоны и атмосферные фронты будут обходить стороной. В предстоящие выходные дни,
Теплая погода в настоящее время удерживается на обширной территории Европы, что обусловлено преобладающим воздействием воздушных масс, выносимых с Атлантики, периодически — с причерноморского региона и Малой Азии. В Сибири, особенно в ее северной половине, напротив, зима давно укрепилась. Морозная погода стоит и на самом севере Уральского ФО. Температура воздуха в
Самый теплый ноябрь наблюдался на Урале в 2008 году, оттепели тогда отмечались еще и на первой неделе декабря.