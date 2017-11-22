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09:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более полутора тысяч дворников убирают снег на улицах и во дворах Иркутска

175 единиц техники задействовано в уборке.

Источник: IrkutskMedia.ru

Более полутора тысяч дворников убирают снег на улицах и во дворах Иркутска. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Из них более 1,3 тысячи человек — работники управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, во дворах города также работает 35 единиц техники. Более 200 человек вышло на расчистку улиц, задействовано почти 130 единиц техники. Скверы и парки города убирают сотрудники МУП «Горзеленхоз», задействовано более 80-ти человек и 10-ти единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

Как пояснил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский все магистральные улицы Иркутска обработаны, использовано около тысячи тонн песко-соляной смеси, которая позволяет предотвратить образование наледи.

Напомним, небольшой снег, который прошел в ночь с 21 на 22 ноября, застал врасплох дорожные службы Иркутска и стал причиной массовых пробок в городе. По сведениям Гидрометеоцентра, осадки составили 1 мм. Автомобилисты вынуждены были передвигаться осторожно, чтобы не попасть в ДТП.

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