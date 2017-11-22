Более полутора тысяч дворников убирают снег на улицах и во дворах Иркутска. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Из них более 1,3 тысячи человек — работники управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, во дворах города также работает 35 единиц техники. Более 200 человек вышло на расчистку улиц, задействовано почти 130 единиц техники. Скверы и парки города убирают сотрудники МУП «Горзеленхоз», задействовано более 80-ти человек и 10-ти единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.