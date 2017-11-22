Более полутора тысяч дворников убирают снег на улицах и во дворах Иркутска
175 единиц техники задействовано в уборке.
175 единиц техники задействовано в уборке.
Более полутора тысяч дворников убирают снег на улицах и во дворах Иркутска. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Из них более 1,3 тысячи человек — работники управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, во дворах города также работает 35 единиц техники. Более 200 человек вышло на расчистку улиц, задействовано почти 130 единиц техники. Скверы и парки города убирают сотрудники МУП «Горзеленхоз», задействовано более 80-ти человек и 10-ти единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Как пояснил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский все магистральные улицы Иркутска обработаны, использовано около тысячи тонн
Напомним, небольшой снег, который прошел в ночь с 21 на 22 ноября, застал врасплох дорожные службы Иркутска и стал причиной массовых пробок в городе. По сведениям Гидрометеоцентра, осадки составили 1 мм. Автомобилисты вынуждены были передвигаться осторожно, чтобы не попасть в ДТП.