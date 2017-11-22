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11:05 (мск), источник: ДЕЙТА

В транспортном коллапсе 17 ноября обвинили автомобилистов Владивостока

Одной из причин серьезных транспортных проблем во время снегопада 17 ноября во Владивостоке городская администрация назвала неготовность машин жителей города к непогоде, сообщили Deita. ru. " Многие ДТП возникли из-за того, что автовладельцы до сих пор не сменили резину на…

Источник: ДЕЙТА

Одной из причин серьезных транспортных проблем во время снегопада 17 ноября во Владивостоке городская администрация назвала неготовность машин жителей города к непогоде, сообщили Deita.ru.

«Многие ДТП возникли из-за того, что автовладельцы до сих пор не сменили резину на зимнюю», — сообщает администрация Владивостока. Напомним, первый вице-губернатор Александр Костенко обратился к депутату Законодательного Собрания Приморского края Александру Лосю с предложением внести изменения в краевой закон, обязывающие водителей краевого центра своевременно менять летнюю резину на зимнюю.

Представители Приморгидромета, ГИБДД, МЧС, дорожных служб и администрации города обсудили также и план действий в условиях снегопадов, которые ожидаются в ближайшие дни во Владивостоке и Приморье в связи с прохождением очередных циклонов. Прогноз погоды на сегодня, когда обещали снег во Владивостоке, не подтвердился.

Михаил Грач.

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