Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
В России могут ввести налог на смерть
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: в РФ поведали, как НАТО готовило сюрприз в Черном море
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Наследник Джигарханяна объяснил, почему не общается с ним 18 лет
44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе закрыли незаконный хостел

Прокуратура потребовала запретить мини-общежитие в многоэтажке.

Обитатели многоквартирного дома пожаловались на постояльцев хостела, который организовал в своей квартире их предприимчивый сосед.

— Квартира использовалась как мини-хостел на 14 спальных мест в нарушение целевого назначения, а также без соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.

Такое грубое нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации не осталось незамеченным — прокурор города Симферополя обратился с иском в суд о прекращении незаконной деятельности.

Киевский районный суд города Симферополя счел эти претензии вполне обоснованными и удовлетворил иск прокурора.

В итоге вынесен вердикт: прекратить деятельность по оказанию гостиничных услуг в квартире одного из многоквартирных домов по улице Киевской в Симферополе и использовать помещение по назначению. Хостел в многоэтажном доме закрыли и все его обитатели зажили тихо и спокойно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 45-летняя Гвинет Пэлтроу выходит замуж
Матч «Спартак» «Марибор»: Москвичи упустили победу на последних минутах
Правительство ввело новый тип визы в Россию
В Думе поддержали идею выборочно запрещать въезд в страну
Присяжные предъявили обвинения организатору теракта в Нью-Йорке
В Тбилиси подозреваемые в терроризме обстреляли полицейских
США обвинили Россию в демпинге цен на стальную проволоку
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь