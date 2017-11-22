В Симферополе закрыли незаконный хостел

Обитатели многоквартирного дома пожаловались на постояльцев хостела, который организовал в своей квартире их предприимчивый сосед.

— Квартира использовалась как мини-хостел на 14 спальных мест в нарушение целевого назначения, а также без соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.

Такое грубое нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации не осталось незамеченным — прокурор города Симферополя обратился с иском в суд о прекращении незаконной деятельности.

Киевский районный суд города Симферополя счел эти претензии вполне обоснованными и удовлетворил иск прокурора.