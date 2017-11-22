В Симферополе закрыли незаконный хостел
Прокуратура потребовала запретить
Прокуратура потребовала запретить
Обитатели многоквартирного дома пожаловались на постояльцев хостела, который организовал в своей квартире их предприимчивый сосед.
— Квартира использовалась как
Такое грубое нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации не осталось незамеченным — прокурор города Симферополя обратился с иском в суд о прекращении незаконной деятельности.
Киевский районный суд города Симферополя счел эти претензии вполне обоснованными и удовлетворил иск прокурора.
В итоге вынесен вердикт: прекратить деятельность по оказанию гостиничных услуг в квартире одного из многоквартирных домов по улице Киевской в Симферополе и использовать помещение по назначению. Хостел в многоэтажном доме закрыли и все его обитатели зажили тихо и спокойно.