По храмам Волгоградской области провезут икону царя-мученика Николая II

По благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, свое путешествие чудотворная икона начнет с прихода в станице Арчединской Михайловского района, где находится храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и Царственных страстотерпцев.

Торжественная встреча образа Николая II состоится 25 ноября в 10:00 на въезде в станицу, после чего настоятель прихода игумен Петр (Ковалев) и верующие пройдут крестным ходом до храма, где будут совершены молебен, всенощное бдение и Божественная литургия.

Поклониться мироточивому образу прихожане арчединского храма смогут в течение двух дней, все это время перед иконой будут читать акафист царю-мученику Николаю.