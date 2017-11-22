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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

По храмам Волгоградской области провезут икону царя-мученика Николая II

Впервые святыня побывает в Урюпинской и Новоаннинской епархии.

По благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, свое путешествие чудотворная икона начнет с прихода в станице Арчединской Михайловского района, где находится храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и Царственных страстотерпцев.

Торжественная встреча образа Николая II состоится 25 ноября в 10:00 на въезде в станицу, после чего настоятель прихода игумен Петр (Ковалев) и верующие пройдут крестным ходом до храма, где будут совершены молебен, всенощное бдение и Божественная литургия.

Поклониться мироточивому образу прихожане арчединского храма смогут в течение двух дней, все это время перед иконой будут читать акафист царю-мученику Николаю.

Из станицы Арчединской 27 ноября чудотворная икона отправится в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь в Серафимовиче, 28 ноября — в монастырь Ахтырской иконы Божией Матери в Гусевке, 29 ноября — в Троицкий Каменно-Бродский мужской монастырь в Ольховском районе.

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