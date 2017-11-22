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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье судебные приставы отыскали должников в коллекторе теплотрассы

Они не хотели платить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Судебные приставы Пермского края должны были взыскать с осужденных мужчин уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей в пользу бюджета. Они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через окно проникли в дом женщины и похитили у нее продукты питания и 500 рублей. Тем самым они причинили потерпевшей ущерб в размере 1 689 рублей.

Мужчины были признаны виновным в совершении преступления, их приговорили к штрафу. Судебные приставы посетили адресы их прописки, но не нашли там должников. Их объявили в розыск.

— В ходе мероприятий было установлено, что осужденные ведут бродяжнический образ жизни и злоупотребляют алкоголем, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Судебный пристав выяснил, что в холодное время года бездомные обустраивают себе жилье в коллекторах теплотрасс. Там осужденных и нашли.

Должникам вручили постановление о возбуждение исполнительного производства и предупреждение. Если мужчины не заплатят штраф в течение 60 дней, то их накажут более строго.

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