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09:43 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники не дали злоумышленникам сбежать на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали в Армянске двух лиц, которые пытались скрыться от правосудия за пределами России. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.

Источник: РИА "Новости"

Оба задержанных находились в федеральном розыске. Первый, гражданин Украины 1972 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Во время проверки паспорта украинца пограничник обнаружил, что в поимке иностранца заинтересованы правоохранительные органы Алушты.

Другому, 50-летнему мужчине, инкриминируется незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Его в розыск объявило ОМВД России по Ленинскому району.

«После проведения дополнительных проверочных мероприятий оба задержанных установленным порядком переданы инициаторам розыска. В отношении беглецов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благодаря слаженному взаимодействию двух ведомств преступникам придется предстать перед судом», — заключили в Погрануправлении.

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