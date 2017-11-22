Крымские пограничники не дали злоумышленникам сбежать на Украину

Источник: РИА "Новости"

Оба задержанных находились в федеральном розыске. Первый, гражданин Украины 1972 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Во время проверки паспорта украинца пограничник обнаружил, что в поимке иностранца заинтересованы правоохранительные органы Алушты.

Другому, 50-летнему мужчине, инкриминируется незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Его в розыск объявило ОМВД России по Ленинскому району.