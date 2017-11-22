На стройке моста в Крым прошли учения МЧС

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По легенде, произошло возгорание бытовки на технологической площадке у фарватера Керчь-Еникальского канала. Сильный ветер якобы распространил пламя на соседние вагончики, где находились сотрудники мостоотряда. По сигналу тревоги на место ЧП оперативно прибыли более 40 спасателей и 10 единиц спецтехники МЧС.

«В учениях приняли участие специалисты по охране труда, которые работают на стройплощадке. Ежесуточно безопасность труда на мосту контролируют более 30 сотрудников. Они следят за процессом организации работ, в которых задействовано более 10 тысяч строителей, работающих вахтовым методом. Перед началом каждой вахты в мостоотрядах проводятся внутренние учения по эвакуации людей, организации противопожарной безопасности, прорабатываются правила работы на высоте», — рассказал главный специалист по охране труда компании «СГМ-Мост» Надир Мухамедьяров.

В ходе учений спасатели и медики отработали совместные действия на воде. По легенде, один из рабочих попытался выбраться из сильного задымления и упал с технологической площадки в море. Ветер и шторм помешали ему спастись самостоятельно. В район ЧП направили судно МЧС. «Пострадавшего» подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи.

«Стройка Крымского моста — масштабная. Здесь сосредоточено много людей, много техники. Работа ведется в сложных условиях, на высоте, над водой. Силы и средства МЧС России должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого учения проводятся регулярно и по разным сценариям. Они охватывают не только участки, на которых ведется строительство, но и жилые городки рабочих в Керчи и Тамани», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Кудленко.