В Приморье отменили особый противопожарный режим
Он действовал больше месяца по распоряжению Андрея Тарасенко.
Он действовал больше месяца по распоряжению Андрея Тарасенко.
Сегодня, 22 ноября, на территории Приморского края снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал первый
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, в связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории лесного фонда региона особый противопожарный режим в Приморье отменён.
«В крае установился низки класс пожарной опасности леса. Термоточек, из которых могут возникнуть пожары, нет», — уточнили в ведомстве.
Особый противопожарный режим был введён по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.
В Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах, а также в Дальнегорском городском округе также был введён режим ЧС муниципального уровня.
Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний было в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.
В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Было задействовано около 100 единиц специальной техники — бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.
С начала года за нарушение противопожарных мер в приморских лесах оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.