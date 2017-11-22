В Приморье отменили особый противопожарный режим

Сегодня, 22 ноября, на территории Приморского края снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, в связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории лесного фонда региона особый противопожарный режим в Приморье отменён.

«В крае установился низки класс пожарной опасности леса. Термоточек, из которых могут возникнуть пожары, нет», — уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим был введён по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.

В Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах, а также в Дальнегорском городском округе также был введён режим ЧС муниципального уровня.

Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний было в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Было задействовано около 100 единиц специальной техники — бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.