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11:09 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье отменили особый противопожарный режим

Он действовал больше месяца по распоряжению Андрея Тарасенко.

Сегодня, 22 ноября, на территории Приморского края снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, в связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории лесного фонда региона особый противопожарный режим в Приморье отменён.

«В крае установился низки класс пожарной опасности леса. Термоточек, из которых могут возникнуть пожары, нет», — уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим был введён по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.

В Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах, а также в Дальнегорском городском округе также был введён режим ЧС муниципального уровня.

Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний было в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Было задействовано около 100 единиц специальной техники — бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.

С начала года за нарушение противопожарных мер в приморских лесах оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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 В Приморье отменили особый противопожарный режим
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