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11:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У приморцев еще есть возможность сделать прививку от гриппа

Заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидпорога.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями регистрируется в Приморье ниже уровня эпидемического порога. В регионе складывается благоприятная погода, чтобы сделать прививку от гриппа. Правом бесплатной вакцинации воспользовались почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«В настоящее время в крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Вирусы гриппа в настоящее время не циркулируют», — сообщила начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.

По словам специалиста, «несмотря на то, что официально прививочная кампания завершена, есть возможность получить иммунную защиту от гриппа на коммерческой основе. Вакцина в крае для этого имеется.

На прежнем уровне остается и ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями. «Для этого времени года характерен незначительный рост внебольничными пневмониями. Но подчеркну, эпидемиологический порог по данному типу заболевания не превышен», — отметила начальник эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в начале ноября в Приморье официально завершилась вакцинация против гриппа: привито 43,8% населения. Правом бесплатно повысить иммунитет, способный противостоять одному из самых опасных вирусных сезонных заболеваний, воспользовались почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей. Вакцинация проводилась в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января. Специалисты проводят еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Утвержден порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при инфекционных заболеваниях.

«На случай вспышки заболеваний в Приморском крае сформирован коечный фонд в инфекционных стационарах, также имеются реанимационные койки. Во всех учреждениях имеется необходимый запас противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», — отметили в департаменте здравоохранения.

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