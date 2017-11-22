«Победа» с 13 декабря приостановит рейс Алматы — Самара

«Из-за непомерно высоких тарифов на обслуживание в аэропорту рейс не смог стать экономически эффективным. Иначе пришлось бы повышать цены на перелет, но тарифная политика авиакомпания исключает такой вариант», — заявляет «Победа», пишет kommersant.ru.

Других подробностей — временно это или насовсем — компания пока не привела. «Но мы всегда придерживаемся такой позиции, что при хороших условиях “Победа” рассматривает все варианты», — отметили в ней.