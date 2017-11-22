Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Умер Дмитрий Хворостовский
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: в РФ поведали, как НАТО готовило сюрприз в Черном море
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Руслана призвала Украину «снять шаровары» – СМИ
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Самые дорогие в мире картины
11:01 (мск), источник: Volga News

«Победа» с 13 декабря приостановит рейс Алматы — Самара

Лоукостер «Победа» приостанавливает с 13 декабря рейс Алматы — Самара — Москва.

Источник: Reuters

«Из-за непомерно высоких тарифов на обслуживание в аэропорту рейс не смог стать экономически эффективным. Иначе пришлось бы повышать цены на перелет, но тарифная политика авиакомпания исключает такой вариант», — заявляет «Победа», пишет kommersant.ru.

Других подробностей — временно это или насовсем — компания пока не привела. «Но мы всегда придерживаемся такой позиции, что при хороших условиях “Победа” рассматривает все варианты», — отметили в ней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ольга Михеева назначена советником главы региона
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
США обвинили Россию в демпинге цен на стальную проволоку
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь