Приморцы оценили результаты проекта «Безопасные и качественные дороги»

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае подошёл к концу. Чтобы оценить реальные результаты проделанной работы в 2017 году власти края решили провести социальный опрос среди жителей Приморья и выяснить реальное мнение народа о реализации «пилотного» этапа проекта.

В этом году дорожники Приморья отремонтировали 102 километра дорог в четырех муниципальных образованиях Владивостокской агломерации — Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. О том, насколько качественно были выполнены данные работы, приморцы рассказали с помощью опроса в социальных сетях: Facebook, Одноклассники, Вконтакте. В общей сложности свои мнения оставили около 1,5 тысячи человек. 69% из них о ремонте дорог отозвались положительно.