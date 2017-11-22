Приморцы оценили результаты проекта «Безопасные и качественные дороги»
В социальном опросе приняли участие более 1,5 тысячи граждан края.
В социальном опросе приняли участие более 1,5 тысячи граждан края.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае подошёл к концу. Чтобы оценить реальные результаты проделанной работы в 2017 году власти края решили провести социальный опрос среди жителей Приморья и выяснить реальное мнение народа о реализации «пилотного» этапа проекта.
В этом году дорожники Приморья отремонтировали 102 километра дорог в четырех муниципальных образованиях Владивостокской агломерации — Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. О том, насколько качественно были выполнены данные работы, приморцы рассказали с помощью опроса в социальных сетях: Facebook, Одноклассники, Вконтакте. В общей сложности свои мнения оставили около 1,5 тысячи человек. 69% из них о ремонте дорог отозвались положительно.