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10:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание поезда сообщением Нижнеудинск — Тулун изменяется до 7 декабря

Поезд будет отправляться со станции Нижнеудинск в 08.30, а прибывать на станцию Тулун в 10.53.

Источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородного поезда сообщением Нижнеудинск -Тулун изменится с 22 ноября по 7 декабря. В эти дни он будет отправляться со станции Нижнеудинск в 08.30 (вместо 07.20) и прибывать на станцию Тулун в 10.53 (вместо 09.43). Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

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