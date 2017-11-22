Расписание поезда сообщением Нижнеудинск — Тулун изменяется до 7 декабря

Расписание пригородного поезда сообщением Нижнеудинск -Тулун изменится с 22 ноября по 7 декабря. В эти дни он будет отправляться со станции Нижнеудинск в 08.30 (вместо 07.20) и прибывать на станцию Тулун в 10.53 (вместо 09.43). Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.