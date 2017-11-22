В Иркутске пройдёт презентация книги поэта Надежды Ярыгиной

Презентация книги иркутского поэта Надежды Ярыгиной «Если память не изменяет» состоится в 15.00 25 ноября 2017 года в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. На встречу приглашают желающих почтить память Надежды Ярыгиной, которая умерла 1 августа. Как сообщает пресс-служба библиотеки, с её книгой, наполненной стихами — яркими, оригинальными и не похожими на другие, гостей мероприятия познакомят ведущие и организаторы литературной студии «СЛОВО» — поэты Артем Морс и Светлана Михеева. Вход свободный.

Справка с сайта «Иркипедия». Надежда Кирилловна Ярыгина — поэт, педагог, дизайнер. Родом из Киренска. Закончила Иркутское училище искусств (1980) по классу живописи, школу рекламы и дизайна в Москве, школу каллиграфии в Таллинне. Создатель уникальной серии панно «Уловители снов».

Со стихами публиковалась в Москве в «Литературной газете» (2004, 2005, 2007), «Библиотечной газете» (2005), журнале «Берегиня» (2006), Антологии современной поэзии «Земляки» (2009), журнале «Арион» (2008, 2009), и других изданиях. В местной периодике — в альманахах «Иркутское время», «Первоцвет», «Первое свидание», «Литературный каталог», газете «Зеленая лампа» и др.