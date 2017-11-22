В Иркутске пройдёт презентация книги поэта Надежды Ярыгиной
Презентация книги поэта Надежды Ярыгиной «Если память не изменяет».
Презентация книги поэта Надежды Ярыгиной «Если память не изменяет».
Презентация книги иркутского поэта Надежды Ярыгиной «Если память не изменяет» состоится в 15.00 25 ноября 2017 года в библиотеке им. И. И.
Справка с сайта «Иркипедия». Надежда Кирилловна Ярыгина — поэт, педагог, дизайнер. Родом из Киренска. Закончила Иркутское училище искусств (1980) по классу живописи, школу рекламы и дизайна в Москве, школу каллиграфии в Таллинне. Создатель уникальной серии панно «Уловители снов».
Со стихами публиковалась в Москве в «Литературной газете» (2004, 2005, 2007), «Библиотечной газете» (2005), журнале «Берегиня» (2006), Антологии современной поэзии «Земляки» (2009), журнале «Арион» (2008, 2009), и других изданиях. В местной периодике — в альманахах «Иркутское время», «Первоцвет», «Первое свидание», «Литературный каталог», газете «Зеленая лампа» и др.
Персональные выставки Надежды Ярыгиной прошли в городском выставочном центре им. В. С. Рогаля, в Доме писателей им. Марка Сергеева, в читальном зале библиотеки им. И. Уткина. Участник двух выставок проекта «Семь чудес цвета», в проекте «Дамы пик», в выставке