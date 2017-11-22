Губернатор Приморья: «Цирк Владивостока должен быть безопасным»
Вопрос антитеррористической защищенности реконструированного учреждения — на контроле власти.
Вопрос антитеррористической защищенности реконструированного учреждения — на контроле власти.
В пятницу на заседании антитеррористической комиссии Приморского края врио губернатора региона Андрей Тарасенко указал на необходимость антитеррористической защищенности в открывающемся после реконструкции цирке Владивостока.
В ходе заседания рассматривался вопрос о реализации требований к антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей. Представитель Росгвардии отметил, что более 900 объектов прошли категорирование, согласованы паспорта безопасности. В частности, благодаря этим мероприятиям устанавливаются рамки металлодетекторов в объектах здравоохранения и культуры.
«Цирк во Владивостоке сдается после реконструкции, первое представление запланировано на 16 декабря, — напомнил глава Приморья Тарасенко. — Необходимо обеспечить безопасность посетителей».
Как сообщил «АиФ» худрук Драматического театра Горького Ефим Звеняцкий, «злоумышленников подонков много, приближаются новогодние праздники, надо быть начеку. Я лично и наш коллектив относимся к вопросу антитеррористической защищенности очень серьезно. Театр оборудован системами видеонаблюдения, на центральном и служебном входах стоят металлодетекторы. Налажен визуальный контроль, администратор, гардеробщицы внимательно следят за помещениями. За год у нас несколько раз были соответствующие проверки, надзорные органы тоже внимательно относятся к этому вопросу».
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, в том числе экстремистской и террористической направленности. Деяния, связанные с террористической деятельностью, квалифицируются ст. 205 -205.5 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Наказание за данные деяния предусматривает длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.