Губернатор Приморья: «Цирк Владивостока должен быть безопасным»

Источник: Аргументы и факты

В пятницу на заседании антитеррористической комиссии Приморского края врио губернатора региона Андрей Тарасенко указал на необходимость антитеррористической защищенности в открывающемся после реконструкции цирке Владивостока.

В ходе заседания рассматривался вопрос о реализации требований к антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей. Представитель Росгвардии отметил, что более 900 объектов прошли категорирование, согласованы паспорта безопасности. В частности, благодаря этим мероприятиям устанавливаются рамки металлодетекторов в объектах здравоохранения и культуры.

«Цирк во Владивостоке сдается после реконструкции, первое представление запланировано на 16 декабря, — напомнил глава Приморья Тарасенко. — Необходимо обеспечить безопасность посетителей».

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Приморскому краю Андрей Семыкин в ходе заседания отметил: «На войска Национальной гвардии возложены, в том числе, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Работаем в тесном контакте с УМВД Приморского края, УФСБ по Приморскому краю. На базе 107 бригады Национальной гвардии потенциал увеличивается».

Как сообщил «АиФ» худрук Драматического театра Горького Ефим Звеняцкий, «злоумышленников подонков много, приближаются новогодние праздники, надо быть начеку. Я лично и наш коллектив относимся к вопросу антитеррористической защищенности очень серьезно. Театр оборудован системами видеонаблюдения, на центральном и служебном входах стоят металлодетекторы. Налажен визуальный контроль, администратор, гардеробщицы внимательно следят за помещениями. За год у нас несколько раз были соответствующие проверки, надзорные органы тоже внимательно относятся к этому вопросу».