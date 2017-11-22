Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата Луганска
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: в РФ поведали, как НАТО готовило сюрприз в Черном море
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Нюша неожиданно стала блондинкой
Руслана призвала Украину «снять шаровары» – СМИ
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Самые дорогие в мире картины
11:16 (мск), источник: АиФ Владивосток

Губернатор Приморья: «Цирк Владивостока должен быть безопасным»

Вопрос антитеррористической защищенности реконструированного учреждения — на контроле власти.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу на заседании антитеррористической комиссии Приморского края врио губернатора региона Андрей Тарасенко указал на необходимость антитеррористической защищенности в открывающемся после реконструкции цирке Владивостока.

В ходе заседания рассматривался вопрос о реализации требований к антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей. Представитель Росгвардии отметил, что более 900 объектов прошли категорирование, согласованы паспорта безопасности. В частности, благодаря этим мероприятиям устанавливаются рамки металлодетекторов в объектах здравоохранения и культуры.

«Цирк во Владивостоке сдается после реконструкции, первое представление запланировано на 16 декабря, — напомнил глава Приморья Тарасенко. — Необходимо обеспечить безопасность посетителей».

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Приморскому краю Андрей Семыкин в ходе заседания отметил: «На войска Национальной гвардии возложены, в том числе, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Работаем в тесном контакте с УМВД Приморского края, УФСБ по Приморскому краю. На базе 107 бригады Национальной гвардии потенциал увеличивается».

Как сообщил «АиФ» худрук Драматического театра Горького Ефим Звеняцкий, «злоумышленников подонков много, приближаются новогодние праздники, надо быть начеку. Я лично и наш коллектив относимся к вопросу антитеррористической защищенности очень серьезно. Театр оборудован системами видеонаблюдения, на центральном и служебном входах стоят металлодетекторы. Налажен визуальный контроль, администратор, гардеробщицы внимательно следят за помещениями. За год у нас несколько раз были соответствующие проверки, надзорные органы тоже внимательно относятся к этому вопросу».

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, в том числе экстремистской и террористической направленности. Деяния, связанные с террористической деятельностью, квалифицируются ст. 205 -205.5 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Наказание за данные деяния предусматривает длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Служебный роман. История любви Андрея Малахова и Натальи Шкулевой
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Сечин не явится в суд по делу Улюкаева до конца года
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Как испортить ребенку здоровье с детства: вредные советы Даже самые любящие родители, заботясь о детях, допускают ошибки. Мы собрали вредные советы, а поступать нужно как раз наоборот.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь