Госавтоинспекторы Казани прокомментировали новость об увеличении штрафов

Источник: Аргументы и факты

В Госавтоинспекции Казани опровергают сообщения в соцсетях об увеличении штрафов с 20 ноября.

С начала недели татарстанские водители получают сообщения в социальных сетях о резком увеличении штрафов с 20 ноября 2017 года. К примеру, непропуск пешехода на пешеходном переходе якобы карается 5 тыс. рублей, превышение скорости на 20 — 40 км/ч — 1 тыс. рублей, проезд на запрещающий сигнал светофора 5 тыс. рублей.

В отделе пропаганды ГИБДД УМВД Казани опровергают это. «Последние изменения правил дорожного движения касались проезда перекрестков. Больше никакой информации об изменении ПДД, в том числе увеличении штрафов, к нам не поступало».

Напомним, с 8 ноября при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по такому перекрестку. Однако если у перекрестка установлены иные знаки приоритета или светофор, то ориентироваться нужно именно по ним.