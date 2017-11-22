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11:19 (мск), источник: АиФ Казань

Госавтоинспекторы Казани прокомментировали новость об увеличении штрафов

Соцсети Татарстана наводнила информация о резком увеличении штрафов за нарушение ПДД.

Источник: Аргументы и факты

В Госавтоинспекции Казани опровергают сообщения в соцсетях об увеличении штрафов с 20 ноября.

С начала недели татарстанские водители получают сообщения в социальных сетях о резком увеличении штрафов с 20 ноября 2017 года. К примеру, непропуск пешехода на пешеходном переходе якобы карается 5 тыс. рублей, превышение скорости на 20 — 40 км/ч — 1 тыс. рублей, проезд на запрещающий сигнал светофора 5 тыс. рублей.

В отделе пропаганды ГИБДД УМВД Казани опровергают это. «Последние изменения правил дорожного движения касались проезда перекрестков. Больше никакой информации об изменении ПДД, в том числе увеличении штрафов, к нам не поступало».

Напомним, с 8 ноября при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по такому перекрестку. Однако если у перекрестка установлены иные знаки приоритета или светофор, то ориентироваться нужно именно по ним.

Еще раньше, 20 октября 2017 года, вступил в силу новый административный регламент ГИБДД РФ, по которому, в частности, останавливать автомобиль для проверки документов можно и вне стационарных постов.

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