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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Паромная переправа в Крым возобновила прерванную штормом работу

22 ноября. Interfax-Russia.ru — Движение паромов в Керченском проливе, который разделяет Крымский полуостров и Краснодарский край, восстановлено после примерно семи часов простоя, вызванного сильным ветром, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС вечером во вторник.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в информации ведомства.

Переправа остановилась около 15:20 мск вторника.

18—20 ноября паромы ходили с перебоями из-за окутывавшего пролив густого тумана.

В Крыму до четверга объявлено штормовое предупреждение: возможны ливни, в горах — со снегом, сильный ветер, похолодание.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — единственная автотранспортная артерия между полуостровом Крым и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.

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