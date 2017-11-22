Паромная переправа в Крым возобновила прерванную штормом работу
22 ноября.
22 ноября.
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в информации ведомства.
Переправа остановилась около 15:20 мск вторника.
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В Крыму до четверга объявлено штормовое предупреждение: возможны ливни, в горах — со снегом, сильный ветер, похолодание.
Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — единственная автотранспортная артерия между полуостровом Крым и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.