Паромная переправа в Крым возобновила прерванную штормом работу

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в информации ведомства.

Переправа остановилась около 15:20 мск вторника.

1 8—20 ноября паромы ходили с перебоями из-за окутывавшего пролив густого тумана.

В Крыму до четверга объявлено штормовое предупреждение: возможны ливни, в горах — со снегом, сильный ветер, похолодание.