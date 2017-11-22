В Рамонском районе сделают 6 современных пешеходных переходов

Источник: РИА "Воронеж"

Современные пешеходные переходы сделают у шести социально значимых объектов в Рамонском районе до конца 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замглавы районной администрации Геннадий Коновалов во вторник, 21 ноября.

Пешеходные переходы сделают у детского сада в селе Лопатки, у школ в селах Павловка, Русская Гвоздевка, Скляево, Ямное и у лицея на улице Юрия Фучика в Рамони.

— Старые пешеходные переходы не соответствовали нормам ГОСТа. Их оснастят «лежачими полицейскими», светодиодными знаками, соответствующей дорожной разметкой. Это повысит безопасность пешеходов и дорожного движения, — уточнил Геннадий Коновалов.