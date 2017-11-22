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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре перекрестка временно остались без светофоров в Нижнем Новгороде

Движение на них в настоящее время регулируется вручную.

Сразу четыре перекрестка в Нижнем Новгороде оказались без автоматического регулирования в среду, 22 ноября 2017 года — светофоры, установленные на них, в настоящее время ремонтируются. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Так, согласно информации, на пересечении улиц Комарова и Памирской светофор находится на капитальном ремонте. На участках «Московское шоссе — Сормовский поворот», «Коломенская — ТЦ «Сочи» и «Должанская — бульвар Мира» на светофорах проводится техническое обслуживание. Наиболее проблемная дорожная ситуация сейчас складывается на пересечении Московского и Сормовского шоссе, где скопилась большая пробка. Незначительный затор есть на Коломенской, на оставшихся двух перекрестках заметных проблем из-за отсутствия светофора пока не возникло.

Ремонтные работы должны быть завершены в течение дня в среду, 22 ноября.

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