В УрГАУ пройдет интернациональный студенческий фестиваль
В форуме будут участвовать около 100 иностранных студентов Уральского государственного аграрного университета из 15 стран.
В форуме будут участвовать около 100 иностранных студентов Уральского государственного аграрного университета из 15 стран.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. В УрГАУ пройдет интернациональный студенческий фестиваль. В нем примут участие около 100 иностранных студентов Уральского государственного аграрного университета из 15 стран. Об этом сообщают в
На фестивале будут представлены русская, итальянская, молдавская, таджикская, южнокорейская, узбекская и другие культуры в виде национальных блюд,
«Уральский аграрный университет — многонациональный вуз. У нас учатся ребята из стран дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому одна из основных целей фестиваля — обращение к истокам национальных культур, знакомство ребят с традициями и обычаями других народов. Так мы сможем добиться укрепления межнационального и межкультурного согласия и диалога в студенческой среде», — сказала начальник отдела по социальной и внеучебной работе УрГАУ Ольга Чеченихина.
В следующий понедельник в актовом зале вуза студенты познакомят гостей фестиваля с семейными обрядами,
Справка
УрГАУ — один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.