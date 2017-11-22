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10:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Продавец заплатит крупный штраф за проданный подростку алкоголь

Нарушения были выявлены в ходе рейда по магазинам Терентьевского, Яснополянского и Калачевского сельских поселений.

Продавец магазина в селе Калачево Кемеровской области заплатит штраф за продажу спиртного подростку.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились сельчане. Местные жители рассказали, что в сельском магазине несовершеннолетним регулярно продают спиртное и сигареты. Сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства вместе с инспекторами ПДН выехали на место, чтобы провести проверку.

Действительно, в селе Калачево на глазах у полицейских несовершеннолетний подросток приобрел алкоголь. На вид парню было не более 16 лет. Документы подтвердили его слишком юный возраст для покупки спиртного. Продавец магазина рассказала, что обычно всегда спрашивает документы у покупателей, но в этот раз почему-то забыла. В отношении женщины был составлен административный протокол по ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

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