Продавец заплатит крупный штраф за проданный подростку алкоголь
Нарушения были выявлены в ходе рейда по магазинам Терентьевского, Яснополянского и Калачевского сельских поселений.
Нарушения были выявлены в ходе рейда по магазинам Терентьевского, Яснополянского и Калачевского сельских поселений.
Продавец магазина в селе Калачево Кемеровской области заплатит штраф за продажу спиртного подростку.
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Действительно, в селе Калачево на глазах у полицейских несовершеннолетний подросток приобрел алкоголь. На вид парню было не более 16 лет. Документы подтвердили его слишком юный возраст для покупки спиртного. Продавец магазина рассказала, что обычно всегда спрашивает документы у покупателей, но в этот раз