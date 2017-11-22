Сечин не явится в суд по делу Улюкаева до конца года

Источник: РИА "Новости"

Также адвокат отметил, что глава «Роснефти» уже давал показания по делу в рамках предварительного следствия и «считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает».

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О том, что Игорь Сечин не придет на заседание по делу Алексея Улюкаева, стало известно вчера. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил, что господин Сечин в это время будет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). «В соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение», — сказал он.

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