Сечин не явится в суд по делу Улюкаева до конца года

Также адвокат отметил, что глава «Роснефти» уже давал показания по делу в рамках предварительного следствия и «считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает».
О том, что Игорь Сечин не придет на заседание по делу Алексея Улюкаева, стало известно вчера. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил, что господин Сечин в это время будет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). «В соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение», — сказал он.
Глава «Роснефти» — один из ключевых свидетелей по делу о вымогательстве и получении взятки Алексеем Улюкаевым. 13 ноября господин Сечин впервые не явился на процесс в Замоскворецкий суд. «Роснефть» отказалась принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд, кроме того, повестка отправлялась письмом и факсом, а также отдельно защитой Алексея Улюкаева. Господину Сечину была отправлена повторная повестка, но 15 ноября он вновь не явился на судебное заседание. Тогда причиной неявки была названа командировка.