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11:18 (мск), источник: dostup1.ru

Депутат Госдумы «поработал» няней в самолете, совершившем экстренную посадку в Уфе

Валерий Гартунг укачал малыша, маме которого стало плохо.

После того как пассажирке самолета, направлявшегося из Челябинска в Москву, стало плохо, депутат Госдумы Валерий Гартунг взял на руки ребенка челябинки — воздушное судно совершило вынужденную посадку в Уфе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 21 ноября. Самолет «Аэрофлота» приземлился в столице Башкортостана по причине плохого самочувствия 32-летней пассажирки. Выяснилось, что женщина путешествовала с малышом. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В самолете довелось поработать нянькой. Во время перелета женщине с ребенком стало плохо. Слава Богу, на борту оказалась врач дорожной больницы, оказавшая неотложную помощь, — огромное ей спасибо! А мне пригодился опыт дедушки пяти внуков. Малыш успокоился у меня на руках и уснул! Самолет совершил экстренную посадку в Уфе», — написал парламентарий.

Депутат добавил, что опоздал в Госдуму, но зато удалось помочь пассажирке самолета.

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