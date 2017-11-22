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11:15 (мск), источник: Интерфакс

Свердловский губернатор и мэр Екатеринбурга ответили на высказывание рэпера Гнойного о «столице СПИДа»

Екатеринбург. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на резонансное высказывание рэпера Гнойного, который накануне на концерте в Екатеринбурге назвал город «столицей СПИДа».

«С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург “столицей СПИДа…” Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», — написал Е. Куйвашев на своей странице в Instagram.

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Высказывание рэпера прокомментировал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Рэпер Гнойный, приехав в гости, назвал Екатеринбург “столицей СПИДа”. Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный — действительно, гнойный», — написал Е. Ройзман в Twitter.

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Ранее сообщалось, что почти 2% жителей Свердловской области, которые прошли с начала года экспресс-тестирование на ВИЧ, получили положительные результаты. Число заразившихся ВИЧ мужчин в Свердловской области в 2,5 раза превышает количество женщин. Каждый 50-й житель Екатеринбурга заражен ВИЧ-инфекцией. Свердловская область находится на первом месте в России по числу ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения.

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