Свердловский губернатор и мэр Екатеринбурга ответили на высказывание рэпера Гнойного о «столице СПИДа»

«С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург “столицей СПИДа…” Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», — написал Е. Куйвашев на своей странице в Instagram.