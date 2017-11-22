Свердловский губернатор и мэр Екатеринбурга ответили на высказывание рэпера Гнойного о «столице СПИДа»
Екатеринбург. 22 ноября.
Екатеринбург. 22 ноября.
«С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург “столицей СПИДа…” Соня,
Высказывание рэпера прокомментировал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
«Рэпер Гнойный, приехав в гости, назвал Екатеринбург “столицей СПИДа”. Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный — действительно, гнойный», — написал Е. Ройзман в Twitter.
Ранее сообщалось, что почти 2% жителей Свердловской области, которые прошли с начала года