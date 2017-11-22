Больше ста туристов покорили 7 вершин Южного Урала в Башкирии

В проекте «Уральский барс» приняли участие больше ста туристов, покоривших семь вершин-«тысячников» Южного Урала. Об этом сообщил организатор — Башкирское отделение Русского географического общества.

20 ноября окончен прием отчетов о восхождении туристов на 7 вершин -«тысячников» Южного Урала. Это был первый этап проекта, который вызвал огромный интерес у туристов со всей России, из Австралии и Канады. На рассмотрение комиссии предоставлено более 100 отчетов от тех, кто покорил горы Иремель (1582м), Кумардак (1318м), Курташтау (1019м), Кушай (1048м), Масим (1030м), Рассыпную (1017м) и Ялангас 1287м).

Как сообщили в Башкирском отделении РГО, все заявки и фотоотчеты с вершин, удовлетворяющие условиям проекта, зарегистрированы и сохранены на Google-диске в отдельных папках участников. До конца ноября оргкомитет конкурса проанализирует все зарегистрированные отчёты, подведет итоги, и в декабре состоится награждение участников, успешно завершивших первый этап проекта. Победители получат бронзовые жетоны «7 вершин».