Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Перед смертью Хворостовский лишился голоса
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Самая высокооплачиваемая модель шоу Victoria's Secret (фото)
В России ввели новый тип визы
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Минстрой предрек рост цен на жилье из-за отказа от ДДУ
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

По Нулевой продольной сможет ходить общественный транспорт

По Нулевой продольной в Центральном районе Волгограда планируют пустить общественный транспорт, в настоящее время специалисты монтируют на рокадной дороге остановочные павильоны.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, одна из остановок может появиться у стадиона, строящегося к ЧМ-2018. Добавим, что дорога уже построена. На данный момент подрядная организация рисует на ней разметку, устанавливает знаки, занимается благоустройством.

Добавим, что Нулевая продольная будет сдана в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь