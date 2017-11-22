По Нулевой продольной сможет ходить общественный транспорт
По Нулевой продольной в Центральном районе Волгограда планируют пустить общественный транспорт, в настоящее время специалисты монтируют на рокадной дороге остановочные павильоны.
По Нулевой продольной в Центральном районе Волгограда планируют пустить общественный транспорт, в настоящее время специалисты монтируют на рокадной дороге остановочные павильоны.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, одна из остановок может появиться у стадиона, строящегося к ЧМ-2018. Добавим, что дорога уже построена. На данный момент подрядная организация рисует на ней разметку, устанавливает знаки, занимается благоустройством.
Добавим, что Нулевая продольная будет сдана в эксплуатацию в декабре 2017 года.