По Нулевой продольной сможет ходить общественный транспорт

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, одна из остановок может появиться у стадиона, строящегося к ЧМ-2018. Добавим, что дорога уже построена. На данный момент подрядная организация рисует на ней разметку, устанавливает знаки, занимается благоустройством.