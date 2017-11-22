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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии Калининграда заявили, что обрезка деревьев на Литовском валу была сделана правильно

В среду утром в эфире программы «С добрым утром, Ярошук» на радио «Комсомольская правда» начальник управления благоустройства и экологии Юрий Егоров сообщил, что обрезка на Литовском валу выла выполнена правильно.

Источник: Комсомольская правда

— Подрядчики там свою работу завершили, — сообщил Егоров. — Вчера выезжала комиссия, и ее специалисты сделали вывод, что все было обрезано согласно правилам и нормам. Верхушки и все срезы были заделаны масляной краской. В общем, все по правилам сделали.

По словам Егорова, в этом году обрезка будет выполнена еще на нескольких улицах, например, до 24 ноября ее сделают на Нахимова и Адмиральской. Также до конца года люди с бензопилами выедут на Кутаисскую улицу и на Грига.

— Жители иногда просят спилить те деревья, которые сами 20 лет назад посадили под окном, — добавил Егоров. — Мы выезжаем и смотрим на эти деревья. К сожалению, не все можно убрать. Но сколько жителей, столько и мнений. Один говорит «убери», второй — «нет, не надо».

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