В мэрии Калининграда заявили, что обрезка деревьев на Литовском валу была сделана правильно

Источник: Комсомольская правда

— Подрядчики там свою работу завершили, — сообщил Егоров. — Вчера выезжала комиссия, и ее специалисты сделали вывод, что все было обрезано согласно правилам и нормам. Верхушки и все срезы были заделаны масляной краской. В общем, все по правилам сделали.

По словам Егорова, в этом году обрезка будет выполнена еще на нескольких улицах, например, до 24 ноября ее сделают на Нахимова и Адмиральской. Также до конца года люди с бензопилами выедут на Кутаисскую улицу и на Грига.