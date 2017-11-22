Власти рассказали о борьбе с крысами в Алматы

Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Алматы, для профилактики появления и распространения особо опасных и карантинных инфекций, распространителями которых являются грызуны, ежегодно проводится сплошная даратизация (протравка) в два тура — весной и осенью.

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«Дератизация охватывает территорию города общей площадью 47 тысяч 330 га, из них открытые биотопы 32 тысяч 338 га и частные домовладения малоэтажного жилого сектора 14 тысяч 992 га. Дератизации подвергаются открытые местообитания крыс — берега рек, водоемов, логи, парки, скверы, арычная сеть, остановки общественного транспорта, контейнерные площадки, внутриквартальные пространства, а также дворы домовладений малоэтажного жилого сектора. В 2017 году для этих целей акиматом Алматы было выделено 86 млн. тенге», — рассказали в департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

Однако здесь признают, чтобы уничтожение крыс параллельно с государством проводили и сами городские организации и учреждения, рынки, торговые, пищевые, коммунальные, производственные объекты, независимо от форм собственности, а также КСК многоквартирных жилых домов.

«В Алматы имеются более 40 частных дезинфекционных фирм, оказывающих услуги по дератизации. И сейчас одновременно с нами за счет своих средств проводят истребление грызунов (крыс и мышей) в своих зданиях и прилегающих территориях. Кроме того, мы проводим акции “Чем опасны грызуны”, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в продуктовых магазинах в рамках осенней сплошной дератизации в городе Алматы и разъяснения для жителей частного сектора мер по профилактике борьбы с грызунами», — сообщили в департаменте.