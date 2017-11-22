Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата Луганска
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
10 самых высокооплачиваемых моделей (фото)
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Россияне назвали главный минус Путина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Сети обсуждают, что случилось с лицом Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Нюша неожиданно стала блондинкой
Руслана призвала Украину «снять шаровары» – СМИ
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Самые дорогие в мире картины
11:18 (мск), источник: Kazinform

Власти рассказали о борьбе с крысами в Алматы


АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Городские власти проводят плановые мероприятия по сокращению популяции крыс в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Алматы, для профилактики появления и распространения особо опасных и карантинных инфекций, распространителями которых являются грызуны, ежегодно проводится сплошная даратизация (протравка) в два тура — весной и осенью.

Читайте также
Огромная крыса укусила спящую алматинку

«Дератизация охватывает территорию города общей площадью 47 тысяч 330 га, из них открытые биотопы 32 тысяч 338 га и частные домовладения малоэтажного жилого сектора 14 тысяч 992 га. Дератизации подвергаются открытые местообитания крыс — берега рек, водоемов, логи, парки, скверы, арычная сеть, остановки общественного транспорта, контейнерные площадки, внутриквартальные пространства, а также дворы домовладений малоэтажного жилого сектора. В 2017 году для этих целей акиматом Алматы было выделено 86 млн. тенге», — рассказали в департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

Однако здесь признают, чтобы уничтожение крыс параллельно с государством проводили и сами городские организации и учреждения, рынки, торговые, пищевые, коммунальные, производственные объекты, независимо от форм собственности, а также КСК многоквартирных жилых домов.

«В Алматы имеются более 40 частных дезинфекционных фирм, оказывающих услуги по дератизации. И сейчас одновременно с нами за счет своих средств проводят истребление грызунов (крыс и мышей) в своих зданиях и прилегающих территориях. Кроме того, мы проводим акции “Чем опасны грызуны”, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в продуктовых магазинах в рамках осенней сплошной дератизации в городе Алматы и разъяснения для жителей частного сектора мер по профилактике борьбы с грызунами», — сообщили в департаменте.

Напомним, крысы являются распространителями ряда опасных для человека зоонозных заболеваний: иерсиниоза, листериоза, пастереллеза, лептоспироза, псевдотуберкулеза, туляремии. Показатели их зараженности указанными возбудителями находятся в прямой зависимости от численности. С другой стороны, они способны нанести серьезный экономический ущерб, уничтожив продовольственные запасы, повредив кабели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самый старый книжный магазин в Алматы выставляли за 66 млн тенге
Суровой будет предстоящая зима в Казахстане
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Сечин не явится в суд по делу Улюкаева до конца года
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Как испортить ребенку здоровье с детства: вредные советы Даже самые любящие родители, заботясь о детях, допускают ошибки. Мы собрали вредные советы, а поступать нужно как раз наоборот.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь