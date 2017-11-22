Чем известен Дмитрий Хворостовский

Источник: AFP 2017

Хворостовский Дмитрий Александрович родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища и вокальный факультет Красноярского института искусств.

В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1988 году дебютировал в Европе, исполнив партию Елецкого из «Пиковой дамы» Петра Чайковского на сцене оперного театра Ниццы.

Широкую известность получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе.

Этот успех принес исполнителю предложения выступать на ведущих мировых театральных площадках. С 1994 года живет в Лондоне, но ежегодно выступает в России.

В разные годы сотрудничал с ведущими отечественными и зарубежными дирижерами — Юрием Темиркановым, Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Джеймсом Ливайном, Лорином Маазелем и другими.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-98653861&id=456239573&hash=e38594ed88333a1f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Репертуар включает в себя главные партии в операх: «Евгений Онегин», «Иоланта» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра» и «Отелло» Джузеппе Верди, «Фаворитка» и «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Демон» Антона Рубинштейна, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и других.

28 мая 2004 года стал первым оперным исполнителем, выступившим с оркестром и хором на Красной площади в Москве. Выступление транслировалось более чем в 30 странах.

С 2006 года регулярно выступает в Москве и Санкт-Петербурге с концертами в рамках созданного им цикла «Дмитрий Хворостовский и друзья». В 2014—2016 годах выступал на разных площадках с благотворительными концертами «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям». Выпустил свыше 40 музыкальных альбомов с записями сольных и оперных выступлений.

В 2015 году у певца диагностировали опухоль мозга. Он прошел курс лечения и продолжил борьбу с болезнью, не прекращая концертную деятельность.

Обладатель Государственной премии РСФСР и звания Народный артист России. Награжден орденами Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.