Чем известен Дмитрий Хворостовский
22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Хворостовский Дмитрий Александрович родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища и вокальный факультет Красноярского института искусств.
В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1988 году дебютировал в Европе, исполнив партию Елецкого из «Пиковой дамы» Петра Чайковского на сцене оперного театра Ниццы.
Этот успех принес исполнителю предложения выступать на ведущих мировых театральных площадках. С 1994 года живет в Лондоне, но ежегодно выступает в России.
В разные годы сотрудничал с ведущими отечественными и зарубежными дирижерами — Юрием Темиркановым, Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Джеймсом Ливайном, Лорином Маазелем и другими.
Репертуар включает в себя главные партии в операх: «Евгений Онегин», «Иоланта» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра» и «Отелло» Джузеппе Верди, «Фаворитка» и «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Демон» Антона Рубинштейна, «Царская невеста» Николая
28 мая 2004 года стал первым оперным исполнителем, выступившим с оркестром и хором на Красной площади в Москве. Выступление транслировалось более чем в 30 странах.
С 2006 года регулярно выступает в Москве и
Обладатель Государственной премии РСФСР и звания Народный артист России. Награжден орденами Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Женат вторым браком на итальянской певице Флоранс Илли. В семье двое детей — сын Максим и дочь Нина.