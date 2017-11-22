Соцсети: детскую площадку в Ростове-на-Дону залили нечистотами

Один из жильцов дома заснял из окна, как рабочие откачивают грязную воду, и все эти нечистоты текут прямо на детскую площадку. Люди возмущаются: неужели нельзя было отвернуть шланг в другую сторону, чтобы не разводить грязь возле детской горки? Некоторые шутят, что рабочие делают аквапарк.