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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: детскую площадку в Ростове-на-Дону залили нечистотами

В социальной сети ростовчане обсуждают видео, на котором запечатлена работа коммунальщиков по адресу Герасименко, 13А.

Один из жильцов дома заснял из окна, как рабочие откачивают грязную воду, и все эти нечистоты текут прямо на детскую площадку. Люди возмущаются: неужели нельзя было отвернуть шланг в другую сторону, чтобы не разводить грязь возле детской горки? Некоторые шутят, что рабочие делают аквапарк.

— Текла канализация, никто ничего не сливал. Наши сотрудники ликвидировали закупорку. Сейчас все в порядке, — прокомментировали в пресс-службе Ростовского Водоканала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее «КП» сообщала о спортплощадке в центре Ростова, которую любители алкогольных посиделок превратили в мусорник. Песочница для детей буквально завалена пустыми бутылками, окурками и прочим мусором.

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