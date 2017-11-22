Суд обязал стоматолога вернуть жительнице Калининграда 70 тысяч рублей за дефектные коронки

В районный суд обратилась женщина с иском к стоматологической клинике о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истица указала, что она заключила с ответчиком договор на оказание стоматологических услуг. Лечение проходило в два этапа: выполнение имплантации стоимостью 58010 рублей, подготовка и установка коронок стоимостью 41559 рублей. По истечении двух недель после завершения работ по установке коронок десна воспалилась и начала кровоточить.

Истица обратилась в стоматологическую клинику: врач обточил коронки и рекомендовал ей пройти лазерное лечение. Истица выполнила рекомендации, однако улучшение самочувствия не наблюдалось. А в июле 2016 года от имплантов отпали коронки. Обращаясь в суд, истица указала, что в результате некачественного оказания стоматологических услуг ей были причинены физические и нравственные страдания.

Установив, что ответчик ненадлежащим образом оказал истице услуги, суд пришел к выводу об обоснованности ее требований о расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. Решением районного суда расторгнут договор, заключенный между истицей и ответчиком, со стоматологической клиники в пользу пациентки взысканы денежные средства в размере 41559 рублей, компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.