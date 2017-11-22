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12:48 (мск), источник: 36on.ru

В связи со снегопадом в МЧС по Воронежской области развернули оперативный штаб

В Воронеже региональное управление МЧС развернуло оперативный штаб по контролю за обстановкой в связи с сильным снегопадом, который обрушился сегодня на областной центр и ряд районов области.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба ведомства сообщает, что в ликвидации последствий разгула стихии задействованы все необходимые службы, ситуация находится под контролем, предпосылок к чрезвычайным ситуациям нет.

По данным ведомства сегодня в Воронеже поступило более 20 заявок по поваленным деревьям. К их уборке привлечены сотрудники местных пожарно-спасательных частей. В области из-за сильного снегопада местами произошло отключение электроэнергии — в настоящее время над восстановлением электричества в 38 селах работают более 200 сотрудников «Воронежэнерго» — 50 бригад и 70 единиц спецтехники.

Более 150 единиц техники были задействованы в ночное время в уборке от снега улиц областного центра.

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