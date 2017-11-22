В связи со снегопадом в МЧС по Воронежской области развернули оперативный штаб

Пресс-служба ведомства сообщает, что в ликвидации последствий разгула стихии задействованы все необходимые службы, ситуация находится под контролем, предпосылок к чрезвычайным ситуациям нет.

По данным ведомства сегодня в Воронеже поступило более 20 заявок по поваленным деревьям. К их уборке привлечены сотрудники местных пожарно-спасательных частей. В области из-за сильного снегопада местами произошло отключение электроэнергии — в настоящее время над восстановлением электричества в 38 селах работают более 200 сотрудников «Воронежэнерго» — 50 бригад и 70 единиц спецтехники.