Крысы и мыши стали в пять раз реже нападать на москвичей

«Мы видим, что у нас за последние годы снизилось количество жалоб (на грызунов — ИФ) и почти в пять раз количество укусов», — рассказала Андреева, выступая в Мосгордуме.
По мнению Главного государственного санитарного врача Москвы, успехи в борьбе с грызунами связаны с тем, что вместо сотни поставщиков услуг по дератизации (мер по уничтожению грызунов — ИФ) в Москве с 2015 года начал действовать единый поставщик, подконтрольный правительству города.
Ранее, по мнению Андреевой, контролировать процесс дератизации в Москве было практически невозможно: грызуны постоянно мигрировали и привыкли к одному виду яда.