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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Крысы и мыши стали в пять раз реже нападать на москвичей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Количество жалоб на укусы крыс и мышей от жителей Москвы за последние годы снизилось, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в среду.

Источник: freestocks.org / CC0

«Мы видим, что у нас за последние годы снизилось количество жалоб (на грызунов — ИФ) и почти в пять раз количество укусов», — рассказала Андреева, выступая в Мосгордуме.

По мнению Главного государственного санитарного врача Москвы, успехи в борьбе с грызунами связаны с тем, что вместо сотни поставщиков услуг по дератизации (мер по уничтожению грызунов — ИФ) в Москве с 2015 года начал действовать единый поставщик, подконтрольный правительству города.

Ранее, по мнению Андреевой, контролировать процесс дератизации в Москве было практически невозможно: грызуны постоянно мигрировали и привыкли к одному виду яда.

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