Стала известна цена новогодних елок в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Елочные базары пройдут в Минске с 22 декабря по 31 декабря во всех районах столицы, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.

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Хотя искусственные новогодние елки уже можно купить в белорусской столице, масштабная продажа главного атрибута праздника начнется в столице с 22 декабря и продлится до самого вечера 31 декабря.

Столичные власти уже огласили цену новогодних елок в этом году. Так, стоимость живых елей составит:

Высотой до метра: от 10 до 22 рублей До двух метров: от 11,5 до 26 рублей До трех метров: от 15 до 30 рублей.

Искусственные елки к Новому году — 2018 будут продавать по следующим ценам:

Высотой до 50 сантиметров: от 3,65 до 8,30 рублей До метра: от 10,30 до 39 рублей До двух метров: от 22,14 до 299,70 рублей До трех метров: от 128 до 347,65 рублей Выше трех метров: до 500 рублей.