В Красноярске призвали увековечить память о Хворостовском

Источник: РИА Новости

Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

«В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке. Кончина Хворостовского не воспринимается сознанием сейчас. Это большая потеря для страны, всего мира. Сейчас особенно трудно семье. Я приношу свои соболезнования», — сказал Зубарев.