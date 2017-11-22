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12:19 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске призвали увековечить память о Хворостовском

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Мемориальная доска или памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, скончавшемуся в среду, обязательно должны появиться в Красноярске, где он родился, сообщил РИА Новости депутат ГД от Красноярского края Виктор Зубарев.

Источник: РИА Новости

Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

«В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке. Кончина Хворостовского не воспринимается сознанием сейчас. Это большая потеря для страны, всего мира. Сейчас особенно трудно семье. Я приношу свои соболезнования», — сказал Зубарев.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).

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