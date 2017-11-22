Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Перед смертью Хворостовский лишился голоса
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
МВД Украины: глава ЛНР бежал из Луганска в Россию
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Питомник «К-9» готовит поисковую собаку для отправки в Сирию

Питомник «К-9» в Иркутске подготовит для отправки в Сирию служебную собаку, ориентированную на поиск мин и взрывчатых веществ.

Как рассказал «Байкал Инфо» 22 ноября 2017 года руководитель питомника Вячеслав Славин, подготовку гладкошерстного метиса лабрадора по кличке Рассел проводит чемпион России по спортивно-прикладной дрессуре иркутянка Елизавета Славина. «Двадцатидвухлетний опыт работы по дрессуре таких собак в нашем питомнике поможет подготовить служебную собаку, так необходимую для текущего момента в Сирии», — пояснил руководитель учреждения.

С помощью обученной в Иркутске собаки планируется вести разведку минных полей, дорог и путей, искать мины и заряды взрывчатых веществ в различных оболочках, на различной глубине установки, вести разминирование населённых пунктов и отдельных объектов, сплошное разминирование местности.

Собака будет подготовлена к весне 2018 года, после чего ее отправят в Сирию. Это совместный проект питомника «К-9» и областного ДОСААФ России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь