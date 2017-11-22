Машины «скорой» оснастят мобильными кардиографами
Новые мобильные кардиографы появляются у уральских бригад «скорой помощи».
Новые мобильные кардиографы появляются у уральских бригад «скорой помощи».
Теперь аппараты с помощью
«В кардиографе реализована функция голосовой связи, тоже завязанная на возможности SIM—карты, поэтому кроме передачи собственно кардиограммы врач или фельдшер бригады “скорой помощи” имеет возможность непосредственного общения, параллельно с передачей сообщений, что облегчает диагностический процесс», — комментирует Алексей Николаев, заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи им. Капиноса.
А главное — ускоряет его. Раньше нужно было звонить дежурному кардиологу, затем передать картинку, и только после этого можно было получить заключение специалиста. Кроме того, новые аппараты передают цифровое изображение, а значит — картинка более четкая и без помех. Пока таких аппаратов — всего пять, в следующем году в соседнем регионе ими планируют обеспечить каждую бригаду.
Юлия Габдрахманова.