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14:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Машины «скорой» оснастят мобильными кардиографами

Новые мобильные кардиографы появляются у уральских бригад «скорой помощи».

Источник: РИА "Новости"

Теперь аппараты с помощью SIM-карт передают данные на пульт дежурному врачу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«В кардиографе реализована функция голосовой связи, тоже завязанная на возможности SIM—карты, поэтому кроме передачи собственно кардиограммы врач или фельдшер бригады “скорой помощи” имеет возможность непосредственного общения, параллельно с передачей сообщений, что облегчает диагностический процесс», — комментирует Алексей Николаев, заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи им. Капиноса.

А главное — ускоряет его. Раньше нужно было звонить дежурному кардиологу, затем передать картинку, и только после этого можно было получить заключение специалиста. Кроме того, новые аппараты передают цифровое изображение, а значит — картинка более четкая и без помех. Пока таких аппаратов — всего пять, в следующем году в соседнем регионе ими планируют обеспечить каждую бригаду.

Юлия Габдрахманова.

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