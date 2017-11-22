Машины «скорой» оснастят мобильными кардиографами

А главное — ускоряет его. Раньше нужно было звонить дежурному кардиологу, затем передать картинку, и только после этого можно было получить заключение специалиста. Кроме того, новые аппараты передают цифровое изображение, а значит — картинка более четкая и без помех. Пока таких аппаратов — всего пять, в следующем году в соседнем регионе ими планируют обеспечить каждую бригаду.