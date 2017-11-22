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12:41 (мск), источник: АиФ Омск

Из Омска в Исилькуль пустят дополнительную электричку

Возить пассажиров она начнёт с декабря.

Из Омска в Исилькуль пустят дополнительную электричку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Сегодня, 22 ноября, пассажирское предприятие «Омск-пригород» сообщило о том, что с 20 декабря на маршрут Омск-Исилькуль выйдет дополнительный электропоезд. Это решение уже согласовали с правительством региона.

Отметим, что из Омска электричка будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям в 11.20. Время местное.

«Решение о назначении дополнительного четвёртого маршрута принято в целях расширения сферы транспортных услуг Омской области», — пояснили в «Омск-пригороде».

Напомним, что на сегодняшний день на этом маршруте работает три пары электропоездов.

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