Из Омска в Исилькуль пустят дополнительную электричку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Сегодня, 22 ноября, пассажирское предприятие «Омск-пригород» сообщило о том, что с 20 декабря на маршрут Омск-Исилькуль выйдет дополнительный электропоезд. Это решение уже согласовали с правительством региона.

Отметим, что из Омска электричка будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям в 11.20. Время местное.

«Решение о назначении дополнительного четвёртого маршрута принято в целях расширения сферы транспортных услуг Омской области», — пояснили в «Омск-пригороде».