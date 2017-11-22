Из Омска в Исилькуль пустят дополнительную электричку
Возить пассажиров она начнёт с декабря.
Возить пассажиров она начнёт с декабря.
Из Омска в Исилькуль пустят дополнительную электричку. Об этом сообщает
Сегодня, 22 ноября, пассажирское предприятие «Омск-пригород» сообщило о том, что с 20 декабря на маршрут
Отметим, что из Омска электричка будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям в 11.20. Время местное.
«Решение о назначении дополнительного четвёртого маршрута принято в целях расширения сферы транспортных услуг Омской области», — пояснили в «Омск-пригороде».
Напомним, что на сегодняшний день на этом маршруте работает три пары электропоездов.