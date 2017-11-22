В Янино открылся новый детский сад

Глава региона пожаловался, что по пути в Янино-1 он попал в серьезную пробку, столкнувшись с, пожалуй, одной из главных проблем района. Чтобы заторов стало меньше, власти запланировали реконструкцию Колтушского шоссе с расширением до объездной дороги.