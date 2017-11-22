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12:27 (мск), источник: ivbg.ru

В Янино открылся новый детский сад

Утром 22 ноября на Школьной улице в посёлке Янино-1 Всеволожского района открылся новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Об этом сообщает издание оnline47.ru.

Глава региона пожаловался, что по пути в Янино-1 он попал в серьезную пробку, столкнувшись с, пожалуй, одной из главных проблем района. Чтобы заторов стало меньше, власти запланировали реконструкцию Колтушского шоссе с расширением до объездной дороги.

Здание нового детского сада на 220 мест построено по государственной программе «Современное образование Ленинградской области». Стоимость составила 259 млн рублей. Деньги выделили из областного и муниципального бюджетов.

Внутри детсада помимо комнат для занятий есть современный спортивный зал, зоны отдыха, медицинский кабинет и пищеблок.

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