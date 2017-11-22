В предновогоднюю неделю пройдет парад снеговиков в Евпатории

В течение предновогодней недели в Евпатории пройдет парад снеговиков, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации курорта Андрея Филонова.

«В этом году наша тема Нового года — это “Сказки Снежной королевы”. А у Снежной королевы в сказке были снеговики, и мы решили, что их армия будет представлена в городе в новогодние праздники», — рассказал Филонов.

Макеты снеговиков были подготовлены учениками художественной школы им. Волкова. На данном этапе проходит отбор нескольких вариантов дизайнерами предприятия. Затем будет разработаны проекты новогодних персонажей.

Кроме того, в предновогоднюю неделю власти города предложат жителям курорта различные развлечения.

«У нас на площади будет стоять “ледяной” трон. Каждый сможет на него сесть и попробовать себя в роли Снежной королевы. Кто-то примерит роль Кая или Герды. Кто перепьет на Новый год, сможет почувствовать себя в шкуре оленя», — уточнил Филонов.