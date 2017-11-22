В Волгограде готовятся к съемкам документального фильма о Старой Сарепте

Экранизацией истории о немецком поселении займется популярный российский актер Александр Тютрюмов, знакомый зрителю по роли подполковника Егорова в сериале «Убойная сила».

Рабочий процесс закипит уже в январе следующего года. Актерский состав для экранизации фильма пригласят из состава студентов Волгоградского института искусств и местных актеров.