Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
Названа причина задержания российского сенатора во Франции
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Despacito по-русски: музыканты сыграли хит на балалайке
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Самые дорогие в мире картины
15:47 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде готовятся к съемкам документального фильма о Старой Сарепте

В Волгограде продолжается подготовка к съемкам документального фильма о Старой Сарепте.

Экранизацией истории о немецком поселении займется популярный российский актер Александр Тютрюмов, знакомый зрителю по роли подполковника Егорова в сериале «Убойная сила».

Рабочий процесс закипит уже в январе следующего года. Актерский состав для экранизации фильма пригласят из состава студентов Волгоградского института искусств и местных актеров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Роскачество сравнило нарезные батоны в разных регионах
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь