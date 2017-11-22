В Кемерове выросли объемы отгруженной продукции
Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям областного центра составил 101%
Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям областного центра составил 101%
За 9 месяцев в областной столице увеличился объем отгруженной продукции.
По информации
Увеличились показатели химической промышленности. По сравнению с 9 месяцами 2016 года они выросли на 5%. Индекс промышленного производства электроэнергии, газа и пара составил 113,2%. Рост объема платных услуг, оказываемых населению, составил 4,7% и оценивается в 30,4 млрд.