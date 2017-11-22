В Кемерове выросли объемы отгруженной продукции

По информации пресс-службы городской администрации, объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг превысил показатели 2016 года на 17,2% и составил 109,8 млрд рублей. Обрабатывающая промышленность по-прежнему лидирует среди отраслей экономики, на её долю приходится 78% общего объема продукции.

Увеличились показатели химической промышленности. По сравнению с 9 месяцами 2016 года они выросли на 5%. Индекс промышленного производства электроэнергии, газа и пара составил 113,2%. Рост объема платных услуг, оказываемых населению, составил 4,7% и оценивается в 30,4 млрд.