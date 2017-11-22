Иркутская область готовится к пожароопасному сезону 2018 года
Министерство лесного комплекса Иркутской области утвердило план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2018 года.
Министерство лесного комплекса Иркутской области утвердило план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2018 года.
Как сообщает 22 ноября 2017 года
«В прошлом году мы впервые в России обеспечили создание таблиц сводного плана тушения лесных пожаров в электронном виде на базе ГИС сервера региональной диспетчерской службы, — напомнил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. — Работа в этом направлении активно продолжается, уже получен доступ к базам данных
До наступления пожароопасного периода подведомственные учреждения минлеса и ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» проведут переподготовку и обучение лесопожарных команд и сотрудников