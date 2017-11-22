Первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Азия-2017» стала Регина Мухамадиева из Уфы

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«За титул 1-я-вице «Мисс Азия-2017» Регина получила красивую корону, ленту победительницы, статуэтку, сертификат и чек на 100 тыс рупий и другие призы от спонсоров конкурса. Также Регина везет корону, ленту и сертификат официального титула «Мисс Азия Башкортостан — 2017», — сообщили в агентстве.

Крупнейший международный конкурс «Мисс Азия» проходил в Индии при участии победительниц национальных отборов азиатских стран и регионов, таких как Китай, Филиппины, Южная Корея, Малайзия, Япония, Кыргызстан, Индия, Бутан и других.