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12:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Азия-2017» стала Регина Мухамадиева из Уфы

УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Первой вице-мисс международного конкурса красоты «Мисс Азия-2017» стала Регина Мухамадиева из Уфы. Как сообщает модельное агентство «Мисс Башкортостан», красавица уступила только 25-летней представительнице из Китая, которая является призером крупных международных конкурсов таких как «Мисс Интернешнл», «Face of Beauty».

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«За титул 1-я-вице «Мисс Азия-2017» Регина получила красивую корону, ленту победительницы, статуэтку, сертификат и чек на 100 тыс рупий и другие призы от спонсоров конкурса. Также Регина везет корону, ленту и сертификат официального титула «Мисс Азия Башкортостан — 2017», — сообщили в агентстве.

Крупнейший международный конкурс «Мисс Азия» проходил в Индии при участии победительниц национальных отборов азиатских стран и регионов, таких как Китай, Филиппины, Южная Корея, Малайзия, Япония, Кыргызстан, Индия, Бутан и других.

Регина Мухамадиева — студентка второго курса факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета. Владеет английским и немецким языками. Недавно она стала лицом уфимского тура FIFA 2018. Девушка — модель агентства «Мисс Башкортостан», где преподает фотопозирование. Напомним, в мае этого года Регина одержала победу на конкурсе красоты республики «Мисс Башкортостан -2017».

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