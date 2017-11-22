На Дону выбрали лучшего воспитателя детского сада

В среду подвели итоги конкурса и наградили лучший детский сад и лучшего воспитателя Дона. Конкурс проводился в рамках партийного проекта «Детские сады — детям».

«Мы сотрудничаем в рамках этого проекта с институтом повышения квалификации, занимаемся благим делом — поднимаем уровень воспитателей дошкольного образования на самый высший класс», — поясняет координатор партийного проекта «Детские сады — детям» Елена Мелихова.

В группе лидеров на первом месте «Чебурашка» из Новошахтинска, на втором «Улыбка» из Песчанокопского района, на третьем — «Светлячок» из Таганрога. Лучшим воспитателем года признана Елена Колесникова из белокалитвинского детсада «Улыбка». Дети сподвигли Елену Юрьевну на создание компьютерных игр по сюжетам сказок — не прочтешь, не выиграешь.

«Совершенно очевидно, что все самые важные качества — отношение к жизни, понимание жизни — закладываются ребенку в тот период времени, когда он находится в детском саду. Дальше, в школе, идет развитие этих качеств, поэтому в центре внимания должен быть именно педагог, его заботы. естественно, лучших нужно отмечать», — прокомментировал председатель Законодательного cобрания Ростовской области Александр Ищенко.