Малообеспеченные семьи получат поддержку от ЮНИСЕФ

Источник: Podrobno.uz

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов 20 ноября провел встречу с Сашей Грауманном, в ходе которой была достигнута договоренность о плодотворном сотрудничестве между министерством и ЮНИСЕФ в сфере укрепления системы социальной защиты, продвижения прав людей с инвалидностью, включая детей.

По итогам встречи представители ЮНИСЕФ согласились оказать содействие: в технической помощи путем изучения зарубежного опыта в области социальной поддержки населения; проведении совместного обследования домохозяйств, для выявления конкретных нужд малообеспеченных семей; создание единого реестра малообеспеченных семей; обучение представителей министерства в данной области; организации совместного семинара по вопросам социальной поддержки социально уязвимых слоев населения.