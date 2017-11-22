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12:49 (мск), источник: Podrobno.uz

Малообеспеченные семьи получат поддержку от ЮНИСЕФ

Узбекистан, Ташкент — AH Podrobno.uz. Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн подтвердил готовность организации оказать содействие правительству Узбекистана в проведении пересмотра критериев целевого назначения социальных пособий, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений республики Узбекистан.

Источник: Podrobno.uz

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов 20 ноября провел встречу с Сашей Грауманном, в ходе которой была достигнута договоренность о плодотворном сотрудничестве между министерством и ЮНИСЕФ в сфере укрепления системы социальной защиты, продвижения прав людей с инвалидностью, включая детей.

По итогам встречи представители ЮНИСЕФ согласились оказать содействие: в технической помощи путем изучения зарубежного опыта в области социальной поддержки населения; проведении совместного обследования домохозяйств, для выявления конкретных нужд малообеспеченных семей; создание единого реестра малообеспеченных семей; обучение представителей министерства в данной области; организации совместного семинара по вопросам социальной поддержки социально уязвимых слоев населения.

Отметим, что во встрече также приняли участие первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Э. Мухитдинов, заместитель министра финансов А. Каримов, а также специалисты ЮНИСЕФ.

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