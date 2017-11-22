Синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий.
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(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий.
23 ноября утром и днем местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, опустится туман, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.