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14:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий.

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Источник: ИА Татар-информ

23 ноября утром и днем местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, опустится туман, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.

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