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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже 25 ноября женщины могут бесплатно обследоваться у гинекологов

Акция будет проходить во всех женских консультациях по месту жительства.

25 ноября, перед Днем Матери, состоится «субботник» женского здоровья. Скрининг на онкоцитологию и рак молочной железы, а также консультации специалистов будут проходить с 10.00 до 15.00 во всех женских консультациях и кабинетах врача акушера-гинеколога в поликлиниках по месту жительства.

Врачи напоминают, что ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний спасает жизнь. В 2016 году маммографическое обследование прошли более 137 тысяч женщин, у 356 из них выявлен рак молочной железы на ранней стадии. Цитологический скрининг сделали более 430 тысяч женщин, у 195 из них выявлена онкология. Все они получили необходимое лечение в областном онкологическом диспансере.

Для участия в акции не требуется направления от врача и предварительной записи, достаточно иметь при себе полис и паспорт. Подробности узнавайте в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства.

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