В Воронеже 25 ноября женщины могут бесплатно обследоваться у гинекологов

25 ноября, перед Днем Матери, состоится «субботник» женского здоровья. Скрининг на онкоцитологию и рак молочной железы, а также консультации специалистов будут проходить с 10.00 до 15.00 во всех женских консультациях и кабинетах врача акушера-гинеколога в поликлиниках по месту жительства.

Врачи напоминают, что ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний спасает жизнь. В 2016 году маммографическое обследование прошли более 137 тысяч женщин, у 356 из них выявлен рак молочной железы на ранней стадии. Цитологический скрининг сделали более 430 тысяч женщин, у 195 из них выявлена онкология. Все они получили необходимое лечение в областном онкологическом диспансере.