В Воронеже 25 ноября женщины могут бесплатно обследоваться у гинекологов
Акция будет проходить во всех женских консультациях по месту жительства.
Акция будет проходить во всех женских консультациях по месту жительства.
25 ноября, перед Днем Матери, состоится «субботник» женского здоровья. Скрининг на онкоцитологию и рак молочной железы, а также консультации специалистов будут проходить с 10.00 до 15.00 во всех женских консультациях и кабинетах врача
Врачи напоминают, что ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний спасает жизнь. В 2016 году маммографическое обследование прошли более 137 тысяч женщин, у 356 из них выявлен рак молочной железы на ранней стадии. Цитологический скрининг сделали более 430 тысяч женщин, у 195 из них выявлена онкология. Все они получили необходимое лечение в областном онкологическом диспансере.
Для участия в акции не требуется направления от врача и предварительной записи, достаточно иметь при себе полис и паспорт. Подробности узнавайте в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства.