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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Отопление в Дзержинске переключили на резервную схему

Аварийно-восстановительные работы продлятся до вечера.

Источник: РИА "Новости"

На время проведения аварийно-восстановительных работ в Дзержинске теплоснабжение и горячее водоснабжение будет осуществляться по резервной схеме. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС Нижегородской области.

— Работы проводят аварийные бригады «Нижегородских коммунальных сетей» города Дзержинска — 21 человек и четыре единицы техники. Ориентировочное время окончания ремонтно-восстановительных работ — 19:00 22 ноября 2017 года, — отметили в пресс-службе управления.

По всем вопросам можно обращаться на телефон диспетчерской службы «НКС»: 8 (831) 326−66−71.

Напомним, с вечера вторника, 21 ноября, сразу 14 жилых домов, а также детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и тубдиспансер остались без отопления и горячей воды в Дзержинске. Кроме того, параметры теплоснабжения оказались снижены в целом ряде домов Западного района Дзержинска.

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