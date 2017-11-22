Отопление в Дзержинске переключили на резервную схему

Источник: РИА "Новости"

На время проведения аварийно-восстановительных работ в Дзержинске теплоснабжение и горячее водоснабжение будет осуществляться по резервной схеме. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС Нижегородской области.

— Работы проводят аварийные бригады «Нижегородских коммунальных сетей» города Дзержинска — 21 человек и четыре единицы техники. Ориентировочное время окончания ремонтно-восстановительных работ — 19:00 22 ноября 2017 года, — отметили в пресс-службе управления.

По всем вопросам можно обращаться на телефон диспетчерской службы «НКС»: 8 (831) 326−66−71 .